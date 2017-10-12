2017’nin Üçüncü Çeyreğinde Apple’ın Mac Satışları Geriledi

Bilgisayar pazarı 2017’nin üçüncü çeyreğinde de küçülmeye devam etti ve en bundan en çok etkilenen isimlerden birisi de Apple.

Gartner isimli firmanın yaptığı araştırmaya göre Apple’ın MacBook satışları geçen yıla göre %5.6 düşerek 4.6 milyona geriledi. Bu da şirketin pazar payını %7’den %6.9’a gerilemesine neden oldu.

Lenovo, Dell, Asus ve Acer gibi üreticilerin de satışlarında gerilemeler söz konusu. Diğer taraftan HP satışlarını geçen seneye göre %4.4 artırarak 14.6 milyon cihaz satmayı başardı. PC marketi ise genel olarak geçen seneye göre %3.6 küçüldü. Bu yılın üçüncü çeyreğinde 67 milyon adet bilgisayar satıldı.