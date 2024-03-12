Apple, geçtiğimiz yılın büyük bir kısmında teknoloji dünyasını sallayan bir dizi yenilikçi ürünle karşımıza çıktı. Şimdi ise, dev teknoloji şirketi, geleceğin bilgisayar teknolojisinin kapılarını aralayan yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yılın parlak yıldızı olan M3 çipli MacBook Pro’nun ardından, Apple şimdi de Apple M4 çipinin gücüyle donatılmış bir MacBook Pro’nun geliştirilmesine odaklanıyor.

Bloomberg’in teknoloji muhabiri Mark Gurman’ın haberine göre, Apple resmi olarak Apple M4 çipiyle desteklenen yeni MacBook Pro’nun geliştirilmesine başladı. Ancak, detaylar henüz netlik kazanmamış durumda olduğundan, yeni MacBook Pro’nun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

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Apple M3 çipli MacBook Pro’nun başarısının ardından, Apple’ın bu alandaki iddiasını daha da güçlendirmek amacıyla Apple M4 çipli bir model üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor. Bu yeni çipin iPhone 16 için geliştirilen Apple A18 çipine dayanacağı söyleniyor. İki çipin de, yapay zeka ile ilgili görevleri yerine getirmek için daha fazla Neural Engine çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bu, iOS 18 ve macOS 15’in sunduğu yeni özelliklerin daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Geçen yılın Ekim ayında tanıtılan mevcut MacBook Pro, M3 çipiyle güçlendirilmiş ve Apple’ın bilgisayar teknolojisinde yeni bir dönemi başlatmıştı. M3 çipi, iPhone 15 Pro’daki A17 Pro çipiyle aynı 3nm teknolojisini kullanıyor ve Apple’ın bilgisayarları için güçlü bir temel oluşturuyor. Ayrıca, Apple M3 çipiyle birlikte MacBook Pro’nun daha güçlü versiyonları olan M3 Pro ve M3 Max’i de piyasaya sürdü. Ancak, MacBook Pro’nun yanı sıra MacBook Air ve iMac gibi diğer cihazlar da M3 çipiyle güncellendi, ancak Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro henüz bu yeniliğe kavuşmadı.

Apple’ın M4 tabanlı bilgisayarını tanıtması bir yıl veya daha uzun sürebilirken, teknoloji dünyası, şirketin bu yeni adımıyla ne tür bir çığır açacağını heyecanla bekliyor.