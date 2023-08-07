Bu yıl içinde Apple’ın M3 yonga setinin tanıtılacağı ve çeşitli Mac modellerinde kullanılacağına dair haberler yayımlandı. Apple’ın önceki lansmanlarını takip ederek, daha güçlü olan M3 Pro ve M3 Max’in gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yeni bilgilerle birlikte, üç yonga setinin CPU ve GPU yapılandırmaları hakkında daha fazla detay öğreniyoruz, böylece potansiyel müşterilere hangi ürünün daha uygun olduğu konusunda daha iyi bir fikir sunuluyor.

Öncelikle, Apple’ın tüm M3 yonga setlerinde TSMC’nin yeni nesil 3nm işlem teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Bu da tüm yonga setlerinin daha yüksek performans ve güç verimliliği sunacağı anlamına geliyor. Bilgi teknoloji analisti Mark Gurman’ın ‘Power On’ haber bülteninde yer alan ayrıntılara göre, M3 yonga seti, M2 ile aynı CPU ve GPU çekirdek sayılarına sahip olacak. Bu, 8 çekirdekli CPU (dört performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği) ve maksimum 10 çekirdekli GPU anlamına geliyor. Maksimum desteklenen birleşik RAM 24 GB olarak kalacak. Bu nedenle, M3, M2’ye kıyasla önemli geliştirmelerle birlikte gelmesi beklenen yinelemeli bir güncelleme gibi görünebilir.

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M3 Pro ise 12 çekirdekli CPU ve 18 çekirdekli GPU ile daha üstün bir versiyon olarak öne çıkıyor. Ancak, bu çekirdeklerin performans ve güç verimliliği dağılımı hakkında henüz kesin bilgiler bulunmuyor. Önceden yapılan bir rapora göre, bu 12 çekirdekli SoC’nin sekiz performans çekirdeği ve dört verimlilik çekirdeği içereceği belirtilmişti. Ayrıca, Apple’ın M3 Pro’yu daha büyük bir 14.1 inç iPad Pro modelinde kullanacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

M3 Max ise en güçlü sürüm olarak öne çıkıyor. 14 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU ile kullanıcılara yüksek performans sunacak. M3’nün piyasaya sürülmesi bu yıl beklenirken, M3 Pro ve M3 Max’in 2024 ortasında piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Özellikle M3 Max, en üst düzey performansı sunan seçenek olacak.

Sonuç olarak, M2 ve M3 aileleri arasındaki CPU ve GPU çekirdek sayısı farklılıklarının yanı sıra, üretim sürecinin de önemli bir rol oynayacağı görünüyor. Bu nedenle, M3 serisi yonga setlerinin performans kontrastını görmek için heyecanla bekleniyor.