Apple’ın Kurucu Ortağı Steve Wozniak’tan 2075 Yılına Dair Tahminler

Steve Jobs’la birlikte Apple devini kuran Steve Wozniak, 2075 yılında neler olabileceğine dair tahminlerde bulundu. Ayrıntılar haberimizde…

1976 yılında Steve Jobs’un, bilgisayar mühendisi olan Steve Wozniak’ın yaptığı bilgisayarın çok iyi rağbet göreceğini düşünmesiyle kurulan Apple, teknoloji dünyasının kaderini birden fazla değiştiren nadir şirketlerden olabildi. İşte, o ilk bilgisayarı yapan Wozniak, teknoloji dünyasında oldukça saygı görülen bir konumda. Verdiği sayısız röportajların sonuncusunda 2075 yılında neler olacağına dair açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta yapılacak olan Silikon Vadisi Comic-Con etkinliğinin de konusu olan “İnsanlığın Geleceği: 2075’te nerede olacağız?” şu sıralar popüler konulardan. Wozniak’a göre ise Apple, tıpkı IBM’in 1911’de beri var olması gibi 2075 yılında da varlığını sürdürecek. Nedeni ise şirketin nakit parasına baktığımızda her şeye yatırım yapabilir durumda olmasından ayrıca bu durumun Google ve Facebook içinde geçerli olduğunu savunuyor.

Apple’ın kurucu ortağının ısrarla vurgu yaptığı bir diğer konu da yeni inşa edilen kentlerin çölde yer alacağı. Bu kentlerde insanlar, kubbeli yapılarda yaşayacak ve dışarı çıkmak için özel kıyafetler giyecek. Bu yaşam biçimi insanlar için Vegas’ta yaşamaktan daha eğlenceli olacakmış.

Yine popüler konulardan olan Mars kolonileşmesinin 2075’te olacağından emin olan Wozniak, uzaylılarla karşılaşacağımızdan ise emin değil. Uzaylılarla iletişim kurmayı denememiz gerektiğini düşünse de onlarla karşılaşacağımıza dair çok da umudu yokmuş.

Steve Wozniak’ın tahminleri her ne kadar şimdiden rahatlıkla öngörülebilir şeyler olsa da özellikle çöl kentleşmesi gibi bir konudaki görüşü oldukça farklı. Bakalım 2075 yılına dair tahminlerinde ne kadar başarılı olacak? Tabii o günleri görebilirsek!