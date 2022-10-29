Apple, App Store’da bu teknolojilerle hangi uygulamaların yapılmasına izin verdiğini belirleyen kripto para birimleri ve NFT’ler hakkındaki kurallarını netleştirdi.

Şirket, uygulamaların “onaylı bir borsada kripto para birimi işlemlerini veya iletimini” kolaylaştırabileceğini söyledi. Ancak uygulama, yalnızca bir kripto borsası işletmek için lisans ve izne sahip olduğu ülke veya bölgelerde kullanıma açık olacak. Uygulamalar, kripto para birimleri veya kripto para cüzdanları gibi içeriğin veya işlevselliğin kilidini açmak için kendi mekanizmalarını kullanamayacak.

Apple ayrıca, genellikle kripto para birimi kullanılarak satın alınan NFT’lerle ilgili kurallarını netleştirdi. Yönergeler, uygulamaların NFT’leri satmak ve bunlarla ilgili para basma, listeleme ve bu token’ların aktarılması gibi hizmetleri satmak için uygulama içi satın alımları kullanabileceğini söylüyor.

Uygulamalar ayrıca, “müşterileri uygulama içi satın alma dışındaki satın alma mekanizmalarına yönlendiren düğmeler, harici bağlantılar veya diğer harekete geçirici mesajlar içermediği” sürece, kullanıcıların başkalarının sahip olduğu NFT koleksiyonlarına göz atmalarına izin verecek.

Tüm bunlar, NFT’ler için her türlü ticaret hizmetinin Apple’ın uygulama içi ödeme mekanizmasını kullanması gerektiği anlamına geliyor. Apple, uygulama içi ödemelerde %30’a varan kesintiler alıyor. Bu, NFT’leri hiçbir şekilde yasaklamasa da, Apple’ın aldığı %30’luk dilim göz önüne alındığında NFT’leri içeren hizmet türlerine büyük bir kısıtlama getiriyor.

Kullanıcılar, belirtecin “uygulama içindeki özelliklerin veya işlevlerin kilidini açmaması” koşuluyla, sahip oldukları NFT’leri bir uygulama içinde görüntüleyebilecek. Kullanıcılar genellikle NFT’leri bir hizmetin özel bölümlerine erişmenin bir yolu olarak veya hatta bir uygulama için bir tür üyelik kartı olarak satın alırlar. Ancak Apple, bunun bir kısmına izin verilmeyeceğini söylüyor.

Apple’ın %30’luk kesintisi, teknoloji devini uygulama içi satın almalar üzerinde tekel kurmakla suçlayan uygulama üreticileri tarafından uzun süredir eleştirilmekteydi. Apple, App Store üzerindeki kontrolün, uygulamaların ve ödemelerin güvenliğini sağlamasına izin verdiğini savunmakta. Ayrıca App Store’un geliştiricilerin para kazanmasına izin veren başarılı bir uygulama ekosistemi doğurduğunu söyledi. %30’luk kesinti, Fortnite geliştiricisi Epic Games ve Apple arasında bir zamanlar yüksek profilli bir davanın konusuydu.

Kripto para birimleri, kasım ayındaki zirvesinden bu yana tüm piyasanın yaklaşık 2 trilyon dolar kaybettiği dalgalı ve zorlu bir yıl geçirdi.