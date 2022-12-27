Apple geçtiğimiz saatlerde Japonya’da yeni bir duyuru yaptı. Duyuruya göre Apple, Japon yeni yılı sebebiyle tavşan motifli airtag çıkartacak.

Yapılan açıklamaya göre Apple, Japonya’da Japon yeni yılı için takribi değeri 32.000 Japon Yeni’ne varan (240 Amerikan Doları) olan hediye dağıtacak. Bu hediyelerden birisi 4000 Yen değerinde hediye çeki ve ikinci nesil Apple Airpods satışları için veriliyor. Bunun yanı sıra Apple, 14 inç MacBook Pro veya 16 inç MacBook Pro alacak müşterilere 32.000 Japon Yeni değerinde hediye çeki veriyor.

Hediye çeklerinin yanı sıra Apple, Japonya’da yeni bir iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone SE ve iPhone 12 satın alan ilk 30.000 müşterisine Tavşan Yılı işlemeli sınırlı sayıda AirTag hediye edecek.

Tabii bu hediyeleri almak isteyenler alışverişlerini Apple Store üzerinden yapmalı. Kampanyanın sadece Japonya özelinde olduğunu tekrardan belirtmekte fayda var.