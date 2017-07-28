Apple, iPod Nano ve iPod Shuffle Ürünlerini Artık Çıkarmayacak

Apple, internet bağlantısına sahip olmayan iki ürünü iPod Nano ve iPod Shuffle’ı sessiz sedasız internet sitesinden kaldırdı.

Apple’ın sitesinde arama yapıldığında iPod Shuffle ve iPod Nano için teknik özellikler ve satın al sayfasının linkleri çıkıyor ancak bu linkler çalışmıyor. Şirketin sözcüsü yaptığı açıklamada iki ürününde kaldırıldığını ve artık çıkmayacağını belirtti.

Artık sadece iPod Touch 32 GB ve iPod Touch 128 GB satışta olacak. iPod Touch’ın 16 GB ve 64 GB depolama sahip olan modelleri de satılmayacak. iPod Nano’ya en son 2012 yılında kablosuz kulaklık ve hoparlör için Bluetooth desteği gelmişti. 2015’te ise şirket bazı renk seçenekleri getirmişti.

iPod Shuffle’ın dördüncü jenerasyonu 2010 yılında çıkmıştı. 2009 yılında çıkan üçüncü jenerasyonun beğenilmemesi sonucunda çıkan cihaz son derece başarılı olmuştu. iPod Nano gibi iPod Shuffle’a da arada sırada yeni renk seçenekleri geliyordu.