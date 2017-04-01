Apple, iPhone’daki Acil Durum Araması Açığını Kapattı

Aralık yarında 18 yaşındaki birisi yayınladığı kod ile Apple’ın iOS işletim sistemindeki bir açığı ortaya çıkarmıştı ve bu anında yayılmıştı.

Bu açığın iOS 10.3 işletim sistemi güncellemesi ile kapatıldığı Apple tarafından açıklandı. Yayınlanan Javascript kodu iPhone modellerinin sürekli olarak 911’e acil durum aramaları yapmasına neden oluyordu. Linkle yayılan koda bir kere tıklandığında acil durum merkezlerine yüzlerce arama düşüyordu.

Yayınlanan son güncelleme ile bu açık ortadan kalktı. Bu açığın neden dolayı ortaya çıktığı açıklanmasa da iOS’un hızlı arama özelliğinde yer alan bir açık olduğu düşünülüyor. Diğer taraftan şirket uygulama geliştiriciler ile daha yakından çalışmaya karar verdi. Bu sayede daha güvenli uygulamaların üretilmesi ve işletim sistemininin üçüncü parti uygulamalar tarafından ele geçirilmemesi amaçlanıyor.