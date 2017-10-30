Apple iPhone X’un İlk Kutu Açılış Videosu

Apple’ın büyük tasarımsal değişikliğe gittiği modeli olan X’a ait ilk kutu açılım videosu ortaya çıktı.

Apple’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile beraber lanse ettiği ve yılın en konuşulan telefonu olarak dikkat çeken iPhone X, çerçevesiz ekranı ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Şu anda ön satışta olan ve Apple Store’lara dağıtımına başlanan X için ilk kutu açılış videosu da yayınlandı.

Apple’ın belirlediği fiyatlara göre 64GB için 6.099 TL, 256GB için ise 6.899 TL fiyata sahip olacak iPhone X, özellikle Touch ID yerine Face ID teknolojisi ve bunun ne kadar elverişli olduğu konusunda kendini kanıtlamaya çalışacak.