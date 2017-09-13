Apple’ın iPhone X Hakkında Söylemediği Diğer Özellikler

Apple’ın iPhone’un 10. yılında çıkaracağı iPhone modeli sadece bu senenin değil son yılların en çok beklenen telefon modellerinden bir tanesiydi.

Apple sonunda iPhone X’i ve öne çıkan özelliklerini tanıttı ancak bazı küçük detayları atladı. Bunların arasında yeni özellikler ile beraber yerinde sayan özellikler de yer alıyor.

Fiyatı

iPhone X 999$’dan satışa çıkacak. Ancak bu 64 GB depolama alanına sahip modelin fiyatı. iPhone X ile MacBook Air’ın başlangıç fiyatları aynı seviyeye geldi. Telefonun 256 GB depolama alanına sahip olan modeli ise 1149$. Buna 200$ değerindeki AppleCare+ programını da dahil edersek iPhone X’in üst fiyatı 1349$’a çıkıyor.

Hızlı Şarj Desteği

Bu seneki hem iPhone 8 modellerinde hem de iPhone X modellerinde duyurulan özelliklerden bir tanesi kablosuz şarj. Ancak modellerin hızlı şarj desteklediği sadece sunumdaki slaytların bir tanesinde yer aldı.

Galileo Desteği

iPhone modellerinde uzun zamandır GPS ağı için Amerikan ordusunun uydusu kullanılıyor. 2011 yılında ise GPS desteği için Rus, Glonass uydusu da desteklenmeye başladı. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X bunlara ek olarak Avrupa’nın yeni uydu sistemi Galileo’yu destekliyor. Ayrıca Asya ve Pasifik bölgesinde daha iyi konumlama için QZSS desteği geldi. Bu destekler sayesinde hem GPS bilgisi daha doğru alınıyor hem de iPhone’un konumu daha doğru belirleniyor.

Selfie Kamerası

Sunumda yeni Portre özellikleri uzun uzun anlatıldı ve iPhone X’in TrueDepth kamera sisteminde bahsedildi. Ancak telefonlarda ön kamera değişmedi. Yeni modellerin selfie kamerası iPhone 7 modellerinde yer alan kameralar ile aynı.