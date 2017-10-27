Apple’ın Merakla Beklenen iPhone X Modeli Ön Siparişe Açıldı

Apple’ın Eylül ayında tanıttığı ve o zamandan beri çok tartışılan iPhone X modeli sonunda bugün itibariyle ön siparişe açıldı.

iPhone X’un ön siparişi Apple’ın kendi internet sitesinden ya da mobil uygulamasından verilebiliyor. Şirket iPhone X’u 3 Kasım tarihinde göndermeye başlayacağını duyurmuştu ancak internet sitesinde yer alan bilgiye göre siparişlerin gönderilmesi 3 hafta ile 1 ay arasında değişiyor.

Gümüş ve Uzay Grisi renklerine sahip telefonun sadec e64 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Tamamen çerçevesiz 5.8 inç OLED ekrana sahip telefon Face ID teknolojisi ile birlikte gelecek. Telefonun en çok merak edilen özelliklerinden birisi de içinde bulunan A11 Fusion işlemci. A11 Fusion benchmark testlerinde, mobil işlemciler arasında ilk sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl iPhone 7 Plus’ın Jet Black renk seçeneğinin de gönderimi 6 ile 8 hafta harasında değişiyordu. Neredeyse iPhone X tanıtıldığından beri çıkan donanım tedariği sıkıntısından dolayı bu modelin de haftalar sonra gönderileceği söyleniyordu. Bu söylentiler şimdilik doğru çıkmış gibi gözüküyor. Telefon şimdilik Amerika, İngiltere, Çin ve Japonya’da satışa çıktı. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz belli değil.