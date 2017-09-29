Apple iPhone 8 Şarj Sırasında Patladı!

Apple, iPhone 8 ile yaşadığı ticari hayal kırıklarına ek olarak “şarj sırasında patlama” sorununa da maruz kalarak ciddi anlamda sarsıldı.

Samsung, tarihinin en büyük problemlerini Galaxy Note 7 ile yaşamıştı. Patlayan, yangın ve dolayısıyla ölüm riski yaratan telefon kısa süre içinde piyasadan toplatıldı. Apple şimdi de en büyük rakibi Samsung ile benzer bir kaderi paylaşıyor.

Söz konusu patlama Tayvan’da yaşandı. Tayvanlı bir kadın iPhone 8 Plus’ı şarj ederken batarya patladı ve söz konusu patlama, ekranın yerinden fırlamasına neden oldu.

Amerikalı üretici konuyla ilgili ciddi bir araştırma başlattı. Sorunun tüm modeller için mi yoksa birkaç cihaza mı özgü olduğu henüz belirlenemedi.