Apple, iPhone X’in Ön Siparişleri 50 Milyon Civarında Olabilir

Apple, iPhone X’in Ön Siparişleri 50 Milyon Civarında Olabilir

26 Eylül, 2017 Akıllı Telefon 0 yorumlar

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Apple yeni amiral gemisi iPhone X için donanım siparişi konusunda sıkıntı çekerken KGI Security tarafından önemli bir tahmin geldi.

KGI Security anazlicisi Ming-Chi Kuo yaptığı açıklamada Apple’ın iPhone X ön siparişlerinin 50 milyon civarında olabileceğini belirtti.

iPhone X’in üretiminin çeşitli donanımları yüzünden oldukça düşük olduğu söyleniyor. Özellikle telefonun ön tarafında yer alan TrueDepth kameranın üretimi oldukça düşük. Fakat üretimin 2018 yılının başında artması da beklenenler arasında.

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