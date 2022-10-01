Bu videoda Apple’ın yeni gözdesi iPhone 14 Pro’nun nasıl fotoğraf ve video çektiğine yakından bakıyoruz.

Yeni gelen Sinematik modda 4K 30fps, yeni 48MP ana kamera ve aksiyon modu gibi özelliklerle birlikte büyüyüp gelişen sensör gece fotoğraflarında önceki nesle göre daha iyi sonuçlar verebiliyor. Ayrıca ön kameranın da yenilenmesi sebebiyle 4K 30fps Sinematik modda çekim yapabiliyor.

Peki siz iPhone 14 Pro’nun kameraları hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!

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