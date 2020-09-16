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Apple, ilk çıkışından beri kaç adet iPad sattığını açıkladı
Apple, 2018 yılından bu yana iPad satışlarıyla alakalı ilk kez resmi bilgi verdi. Dün çevrim içi ortamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tim Cook, iPad’in ilk çıkışından bu yana toplam satış rakamlarını da açıkladı.
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Apple, dün sanal olarak gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde alışılmışın aksine yeni iPhone’ları değil, yeni nesil akıllı saat ve iPad’lerini tanıttı. Önceki nesil iPad modellerinin, estetik ve donanımsal açıdan epey yeniliklerle donatılmış versiyonu olan yeni iPad Air 4 ve Apple’ın diğer tanıttığı ürünlerle alakalı detaylı bilgileri sizler için buradaki videomuzda özetledik.
Apple, iPad satışlarıyla alakalı bilgi verdi
Bu etkinlikte Apple, kendisinden pek beklemediğimiz bir şey olan satış rakamlarını da paylaştı. Teknoloji devi, 2018 yılında artık iPhone, Mac ve iPad’lerin yıllık bazda satış rakamlarını açıklamayacağını söylemişti; ancak dünkü etkinlikte bunun tam tersi oldu. Yalnız iPhone tanıtılmadığı için, sadece iPad’lerin satış rakamlarıyla alakalı istatistikler öğrendik.
Öncelikle ilk iPad’in 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak başlayalım. iPad’ler ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana artık ‘basit bir tablet’ten öte, dizüstü bilgisayarlar ile kafa kafaya yarışabiliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook da etkinlikte yaptığı açıklamada, Apple Watch ve iPad’lerin insan hayatında çok önemli bir yer edinmeyi başardığını da söyledi. Aynı zamanda Tim Cook, konuşmasının devamında ilk çıkışından bu yana toplam 500 milyon adet iPad sattıklarını söyledi.
Bunun dışında Apple’ın CEO’su, iPad’in piyasaya çıktığından bu yana her yıl müşteri memnuniyetinde 1 numara olduğunu da eklerken, “Kullanıcılarımız iPad ile her zamankinden daha fazlasını yapıyor, bu nedenle iPad’i ileriye taşımaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Apple
Spotify, Apple One’ı beğenmedi!
Bildiğiniz üzere dün, 15 Eylül’de Apple’ın büyük tanıtım etkinliği ‘Time Flies’ gerçekleşti. Bir kısım iPhone 12’leri göremeyince hayal kırıklığı yaşasa da yeni tanıtılan Watch 6 ile Watch SE ve iPad 8 ve iPad Air 4 heyecan yarattı diyebiliriz. Ancak şirket sadece donanım tanıtmakla kalmayarak Fitness+ gibi bir uygulamanın yanı sıra Apple One adlı yeni paketini de duyurdu.
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Tüm bu yenilikler büyük bir kitle tarafından heyecanla karşılanırken bir kısmı da sinirlendirmişe benziyor. Etkinlik bittikten hemen sonra bir açıklamada bulunan Spotify, Apple’ı rekabete karşı uygulamalarla suçlarken şirkete olan güvensizliğini ve hayal kırıklığını yeniden dile getirdi.
İşte Spotify tarafında yapılan açıklama!
Spotify cephesinden gelen açıklamayı çevirirsek karşımıza çıkanlar şu şekilde:
” Bir kez daha görüyoruz ki, Apple piyasadaki dominant pozisyonunu ve adaletsiz uygulamalarını kullanarak kendi servislerini ön plana çıkarıyor. Bu şekilde hem rakiplerini dezavantajlı bir hale sokuyor hem de müşterileri farklı hizmetlerden mahrum bırakıyor. Biz, kontrol edilmezse geliştirici topluluğuna onarılamaz zararlar verecek olan ve hepimizin kolektif özgürlüğü olan dinleme, öğrenme, yaratma ve bağlanma haklarımızı tehdit eden bu rekabet engelleyici uygulamaları kısıtlaması için acil bir şekilde rekabet otoritelerine sesleniyoruz. ”
Her ne kadar Spotify açıklamada hangi servis veya ürünlerden bahsettiğini açıklamasa da kolaylıkla Apple One’dan bahsettiği anlaşılabilir. Apple’ın bu yeni servisi şirketin sağladığı birçok uygulamayı bir arada daha uygun bir fiyata sunmayı hedefliyor. Bir araya gelen uygulamalar ise Apple Arcade, Apple TV+, iCloud ve tabii ki Apple Music. Spotify cephesi, özellikle iOS cihazlarda birebir savaş halinde olduğu Apple Music’i de içeren bu paketi kendisine tehdit olarak görmüş olacak ki hemen hareket aldı.
Ancak buna benzer bir ‘şikayet’ Spotify tarafından ilk kez yapılmıyor. Şirket Mart 2019’da Apple’ın App Store’daki bir uygulamanın gelirinin %30’unun almasını ve bunun iOS üzerinde bir tekel oluşturduğunu içeren bir yazılı şikayette bulunmuştu. Ayrıca son zamanlarda benzer eleştiriler ve şikayetler Microsoft ve Epic Games tarafından da yapıldı. Hatta Epic Games ve Apple şu anda karşılıklı olarak birbiriyle davalı durumda.
Kullanıcıları her anlamda kendi ekosistemi içerisinde tutmaya çalışan ve bu yönde adımlar atan Apple’ın bazı hamleleri ise bu şekilde Spotify gibi rakip firmalar tarafından farklı şekilde yorumlanabiliyor. Her iki tarafın da bu konuda yeni tutumlarının ne olacağını ve yaşanacakları ise zaman gösterecek.
Apple
iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtıldı!
Cupertino merkezli teknoloji şirketi Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında iPad Air 4 ve iPad 8 tanıtımını gerçekleştirdi.
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Apple gerçekleştirdiği etkinlikle beraber yenilenmiş tasarımıyla dördüncü nesil iPad Air ve sekizinci nesil iPad modelini tanıttı. iPad Pro tasarımıyla ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusuyla gelen iPad Air 4, 5nm üretim sürecinden çıkan A14 Bionic’ten güç alıyor.
iPad , A12 işlemcisiyle geliyor
Öğrencilerden saatla uğraşanlara kadar geniş bir yelpazedeki bütün kullanıcılara hitap edecek genel kullanıma uygun bir tablet olarak lanse edilen iPad 8, 10.2” ekranla geliyor. Apple A12 işlemcisiyle gelen iPad 8, Apple Pencil desteğine de sahip. Apple Pencil ve iPadOS 14 ile beraber cihaz, çizim ve el yazısı konusunda oldukça işlevsel görünüyor. 18 Eylül’de sevkine başlanacak olan iPad 8’in 32GB versiyonu başlangıç fiyatı ise 3.199 TL. Hücresel veri destekli versiyon ise 4.399 TL’den satışa çıkıyor.
Güç tuşuna entegre TouchID bir ilk
iPad Pro ile oldukça benzer yapıdaki yeni iPad Air 4, beş farklı göz alıcı renk seçeneğiyle geliyor. Gümüş, uzay grisi, roze altın, yeşil ve gök mavisi renk seçeneğiyle çıkan cihaz 10.9” büyüklüğünde Liquid Retina ekrana sahip. Tasarımı nedeniyle TouchID’yi güç tuşuna entegre eden Apple, bu sensörün şu ana dek yapılmış en küçük ve güvenli sensör olduğunu ifade ediyor.
iPad Air, A14 Bionic’ten güç alacak
5nm üretim sürecinden çıkan Apple A14 Bionic’i bünyesinde barındıran cihaz, selefine nazaran işlemci bazında %40 görüntü işleme birimi bakımından ise %30 daha hızlı. 16 çekirdeğe çıkarılan Neural Engine ile eski yonga setine nazaran makine öğrenmede iki katı performans sunuyor. İkinci nesil makine öğrenme hızlandırıcılarıyla beraber A14 Bionic 10 kat daha hızlı bir performans veriyor.
Lightning kablolara elveda
Uzun zamandır Apple kanadından beklenen belki de en önemli geliştirme Lightning kablolardan vazgeçip diğer cihazlarda standart hale gelen USB Tip C’ye geçmesiydi. iPad Air 4 ile sonunda bunu yapan Apple, 10 kat daha fazla bant genişliği, daha hızlı veri aktarımı ve 4K monitör desteğini kullanıcılarına sunuyor.
LTE artık 10 kat daha hızlı
Ülkemizde genellikle Wi-Fi versiyonu tercih edilse de hücresel veri desteği bulunan iPad Air 4 LTE, 10 kat daha hızlı veri alışverişi sağlıyor. Ön yüzde yer alan f/2.2 diyaframa sahip 7MP kamera ile 1080p@60FPS videolar çekilebiliyor. Arka kısımda yer alan ana kamera ise 12MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip. 4K’da 60FPS videolar çekebilen ana kamerada 240fps ağır çekim modu da bulunuyor.
Apple Pencil ile yaratıcılıkta sınır yok
iPad 8 gibi Apple Pencil desteği bulunan Air 4 modelinde yan kısıma konumlandırılmış kalem istasyonu yer alıyor. Manyetik olarak buraya tutunan kalem kablosuz olarak şarj edilebilecek. iPad Pro için geliştirilen Akıllı Klavye de Air 4 tarafından destekleniyor.
64GB versiyonu için 5.799 TL başlangıç fiyatı bulunan iPad Air 4’ün LTE versiyonu ise 6.999 TL’den satışa çıkıyor.
Apple
Apple Watch SE ve Watch 6 serisi tanıtıldı!
Apple, ‘Time Flies’ etkinliği kapsamında yeni Watch 6 serisini ve Watch ailesinin uygun fiyatlı yeni üyesi Watch SE’yi tanıttı.
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İlk kez kırmızı renkle geliyor
Apple, sanal olarak gerçekleştirdiği ‘Time Flies’ etkinliğiyle beraber yeni Watch 6 serisini ve uygun fiyatlı Watch SE modelini tanıttı. Watch 5 ile aynı tasarımı taşıyan yeni seriye ilk kez PRODUCT RED kapsamında kırmızı renkli versiyon da eklendi. Tasarım bakımında aynı tutulan cihaza eklenmiş oksimetre ve yeni S6 yongası ile deneyim geliştirilmesi yoluna gidilmiş.
Oksijen kritik seviyedeyse Watch 6 uyaracak
Watch 6’ya eklenen yeni kızılıötesi sensörle beraber saat, kandaki oksijen oranını 15 saniye gibi kısa bir sürede ölçebilecek. Normalde kanda %95-100 seviyesinde olması gereken oksijen oranı, %85 seviyesinin altına düşerse saat kullanıcıyı bilgilendirecek. Kullanıcı bu şekilde sağlığı ve spor programı esnasında durumu hakkında daha doğru verilere ulaşabilecek.
Watch 6 ile yeni kordon seçeneği Solo Loop
Apple Watch 6 serisiyle beraber yeni bir kordon da tanıtıldı. Silikondan imal edilmiş toka ya da mandal bulundurmayan bu kordon Apple Watch 6’ya yeni bir görünüş kazandırıyor. Kordon haricinde kadranda da geliştirmeye giden Apple, kişiselleştirilebilir çizgili ve Memoji bazlı saat arayüzünü cihazlara getiriyor.
Çocuğunuzun verileri de sizin telefonunuzda
Yeni seriyle gelen bir diğer özellik, saati Apple Family Setup’ın bir parçası yaparak birden fazla saatin tek bir cihazdan izlenebilmesini sağlıyor. Bu şekilde çocuğunuzun Apple Watch’ındaki verileri ve kendi verilerinizi tek bir ekrandan takip edebileceksiniz. Cihaza getirilen Rahatsız Etme modu benzeri ‘Okuma modu’ ile beraber ise çocukların odaklarını dağıtmamayı hedefleniyor.
Uygun fiyatlı Watch SE de tanıtıldı
3.799 TL fiyat etiketine sahip Watch 6 serisini yüksek fiyatlı bulanlar içim Apple uygun fiyatlı bir versiyonu da lansmanda tanıttı. SE modeli, Watch 6 serisi ile aynı ekran büyüklüğüne sahipken S5 yonga setiyle geliyor. Apple Watch 3’ün 1.899 TL’den satıldığını ve yeni birçok geliştirmeyi desteklemediğini göz önüne alırsak Watch SE’nin 2.799 TL fiyatı nispeten makul karşılanabilir. Yeni seride kutudan şarj cihazının da çıkmadığını belirtelim.