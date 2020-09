Apple, ilk çıkışından beri kaç adet iPad sattığını açıkladı

Apple, 2018 yılından bu yana iPad satışlarıyla alakalı ilk kez resmi bilgi verdi. Dün çevrim içi ortamda düzenlenen etkinlikte konuşan Tim Cook, iPad’in ilk çıkışından bu yana toplam satış rakamlarını da açıkladı.

Apple, dün sanal olarak gerçekleştirdiği Time Flies etkinliğinde alışılmışın aksine yeni iPhone’ları değil, yeni nesil akıllı saat ve iPad’lerini tanıttı. Önceki nesil iPad modellerinin, estetik ve donanımsal açıdan epey yeniliklerle donatılmış versiyonu olan yeni iPad Air 4 ve Apple’ın diğer tanıttığı ürünlerle alakalı detaylı bilgileri sizler için buradaki videomuzda özetledik.

Apple, iPad satışlarıyla alakalı bilgi verdi

Bu etkinlikte Apple, kendisinden pek beklemediğimiz bir şey olan satış rakamlarını da paylaştı. Teknoloji devi, 2018 yılında artık iPhone, Mac ve iPad’lerin yıllık bazda satış rakamlarını açıklamayacağını söylemişti; ancak dünkü etkinlikte bunun tam tersi oldu. Yalnız iPhone tanıtılmadığı için, sadece iPad’lerin satış rakamlarıyla alakalı istatistikler öğrendik.

Öncelikle ilk iPad’in 2010 yılında piyasaya sürüldüğünü hatırlatarak başlayalım. iPad’ler ilk piyasaya sürüldüğü günden bu yana artık ‘basit bir tablet’ten öte, dizüstü bilgisayarlar ile kafa kafaya yarışabiliyor. Apple’ın CEO’su Tim Cook da etkinlikte yaptığı açıklamada, Apple Watch ve iPad’lerin insan hayatında çok önemli bir yer edinmeyi başardığını da söyledi. Aynı zamanda Tim Cook, konuşmasının devamında ilk çıkışından bu yana toplam 500 milyon adet iPad sattıklarını söyledi.

Bunun dışında Apple’ın CEO’su, iPad’in piyasaya çıktığından bu yana her yıl müşteri memnuniyetinde 1 numara olduğunu da eklerken, “Kullanıcılarımız iPad ile her zamankinden daha fazlasını yapıyor, bu nedenle iPad’i ileriye taşımaya devam ediyoruz.” diye konuştu.