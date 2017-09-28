Apple, iOS 11 Sürümü için İlk Güncellemesini Dün Yayınladı

Apple, iPhone ve iPad modelleri için yeni işletim sistemi sürümü iOS 11 sürümünü yayınladıktan bir hafta sonra ilk güncellemeyi dağıttı.

Apple’ın yayınladığı iOS 11.0.1 güncellemesinde bazı hatalar giderildi ve bazı geliştirilmeler yapıldı.

Bu güncelleme ile beraber artık iOS 11 cihazların şarjları eskisi kadar hızlı tükenmiyor. Ancak yine de iOS 10’da olduğu gibi değil. Gelecek güncellemelerde batarya ömrünün daha da iyileştirilmesi bekleniyor. iMessage uygulama bölününde yaşanan bir hata da giderildi.