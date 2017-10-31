Apple Bugün Yayınladığı Güncelleme ile iOS 11.1 Sürümünü Gönderdi

Apple, Eylül ayındaki iOS 11 güncellemesinden sonraki ilk büyük işletim sistemi güncellemesi olan iOS 11.1’i kullanıma sundu.

Apple’ın yayınladığı güncelleme ile beraber iOS cihazlara 70’ten fazla yeni emoji geldi. Emojilerin yanında iOS 11 ile beraber kalkan ancak büyük tepkilere neden olan 3D TOuch ile uygulamalar arasında geçiş yapma özelliği de yeniden geldi.

Bu güncelleme ile gelen en önemli özelliklerin başında ise Krack isimli Wi-Fi açığının kapatılması geliyor. Güncellemenin sürüm notlarında geliştirmeler ve düzeltmeler bilgisi yer alıyor. Bu sürüm ile beraber ioS 11 biraz daha stabil hale geliyor. Ayrıca iOS 11 ile ortaya çıkan şarj probleminin de biraz daha iyileştirildiği belirtiliyor. Güncelleme, destekeleyen iPhone ve iPad cihazları için şu anda indirilebilir durumda.