Apple, iOS 11.0.3 Sürümünü Yayımladı!

Apple iOS 11’in, geride bıraktığımız son dört haftada dördüncü güncellemesi olan iOS 11.0.3’ü yayımlandı.

iOS 11.0.3 bir önceki sürümünde olan ve iPhone 6s, iPhone 7 ve iPhone 7s Plus kullanıcılarını etkileyen bir kaç hatayı düzeltmek amacıyla yayımlandı.

iOS11, 19 Eylül tarihinden çıkış yaptıktan bu yana iOS 11.0.1, iOS 11.0.2, iOS 11.0.3 ve beta sürümü olan iOS 11.1.0 sürümleri ile yayımlanmıştı. Özellikle hataları konusunda sık sık gündeme gelen ve bu sebeple iPhone kullanıcılarını oldukça rahatsız eden iOS11’in olumlu olarak öne çıkan tek özelliği ise sunduğu emojiler olarak görülüyor.

Yeni güncelleme iOS 11.0.3 ile gelen değişiklikler şu şekilde:

Ses ve haptik geri beslemenin bazı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus cihazlarında çalışmamasına neden olan bir sorun giderildi.

6s’in orijinal Apple parçaları ile servis edilmemesinden kaynaklı meydana gelen dokunmatik sorunlar bulundu.

276.6MB boyutundaki yeni sistem güncellemesini, iOS cihazlarınızda Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyerek yükleyebilirsiniz.