Apple’ın Yeni 9.7 inç iPad Modelinin Detayları ve Fiyatları Açıklandı

Apple bugün, daha parlak olan 9.7 inç büyüklüğündeki Retina ekrana sahip iPad’e dair detayları ve fiyatları kullanıcılar ile paylaştı.

Apple’ın yeni iPad’i Türkiye’de 1599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Şirket özel olarak iPad için tasarlanan 1.3 milyondan fazla uygulama olduğunu açıkladı. Dünyanın en popüler tableti olan iPad 9.7 inçlik büyüklüğü ile ön plama çıkıyor. Şirketin Dünya Pazarlama Kıdemli Genel Başkan Yardımcısı Phill Schiller yaptığı açıklamada yeni müşteriler ve iPadlerini yenilemek isteyen herksin güçlü, büyüleyici Retina ekrana sahip, A9 işlemcili bu tablete bayılacağını açıkladı.

Gümüş, altın ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip olacak olan iPad 32 GB Wi-Fi 1599 TL’den satışa çıkacak. 32 GB Wi-Fi ve Hücresel Bağlantı özellikli model ise 2199 Tl’den çıkacak. 24 Mart tarihinden itibaren internetten sipariş verilebilecek olan tablet Türkiye mağazasına ancak Nisan ayında gelecek. Yeni iPad modelleri için tasarlann poliüretan Smart Cover kılıflar ise kömür grisi, beyaz, gece mavisi, kum pembesi ve (RED) seçenekleri ile gelecek ve 179 TL’den satışa çıkacak.