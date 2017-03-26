Apple’ın Eski Bayrak Gemisi Yeni Samsung Galaxy Modelini Geride Bıraktı

IHS Market 350 farklı akıllı telefon modellerinin satış verilerini araştırdı ve bu araştırma sonucunda kazanan Apple oldu diyebiliriz.

Apple’ın iPhone 6S’i toplam satışlarda Samsung’un bayrak gemisi modeli Galaxy S7 ve S7 Edge’i geride bıraktı. Ancak tabii bu karşılaştırma ne kadar doğru bilinmez. Çünkü iPhone 6S modeli 2016 yılının 12 ayında da satıştaydı diğer taraftan Samsung’un S7 serisi Mart ayında satışa çıktı ve sadece 2016’nın sadece son 9 ayında satışta oldu.

Yine de iPhone 7’nin 2016’nın Eylül ayında piyasaya çıktığını düşünürsek iPhone 6S’in S7 ve S7 Edge ile önemli bir yarışta olduğunu varsayabiliriz. Samsung’un 2016 yılı boyunca satışta olan modelleri de iPhone 6S’in arkasında yer aldı. Açıklanan rapora göre Samsung ise satışlarını artırmış durumda. Şirket 2016 yılında, 2015 yılında sattığı S6 ve S6 Edge modellerinden 10 milyon adet daha fazla S7 ve S7 Edge sattı. 2016 yılında en çok satan 10 telefon modeli arasında 5 adet Samsung modeli yer alıyor.