Apple iMac Pro’nun GeekBench Performansı Belli Oldu

Apple, temmuz ayında düzenlediği etkinlikte yenilenmiş iMac serisinin yanı sıra bir de yeni iMac Pro modelini duyurmuştu.

Apple’ın yen iş istasyonu diğer iMac modelleri gibi son derece ince bir tasarıma sahip ancak donanım olarak çok daha güçlü. Cihazın 8, 10 ve 18 çekirdekli Intel Xeon işlemci seçeneği bulunuyor.

iMac Pro’da AMD’nin yeni Radeon Vega 16 GB grafik kartı ve 4 TB SSD depolama alanı bulunuyor. iMac’in fiyatı 4.999$’dan başlıyor ve 17.000$’a kadar çıkabiliyor. Aralık ayında satışa çıkacak olan cihazın 10 çekirdekli Intel Xeon işlemcili modelin GeekBench performası ortaya çıktı. 10 çekirdekli cihazın bu performansı sağlaması 18 çekirdekli modelin sonucu merak ediliyor.