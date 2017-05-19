Apple’ın bir süre önce Hindistan’da üretim yapacağı açıklanmıştı ve şirket ülkedeki iPhone üretimine resmen başlamış bulunuyor.

Apple ilk olarak ülkede en ucuz telefon modeli iPhone SE üretimine başladı. Telefondan Tayvan merkezli Wistron tarafından ülkede bir araya getiriliyor ve bu ay içerisinde satışa çıkacak. Bu şirket için son derece önemli çünkü Hindistan’da iPhone pazarının büyümesi uzun zaman önce durdu.

1.3 milyar nüfusa sahip Hindistan’da başarılı olabilmek oldukça zorlu. Ülkede sıkı kanunlar bulunuyor. Sadece tek bir markanın ürünlerinin satışını yapabilmek için perakendeci firma ülkede %30 kadar bir üretim yapmak zorunda.

Hindistanda ortalama bir telefonun fiyatı 155$ civarında. iPhone SE ie 399$’dan satılıyor. Ülkenin akıllı telefon marketi şu anda Çin merkezli üreticiler tarafından domine ediliyor. Ülkedeki telefon satışlarının %50’si Çin merkezli markaların. Samsung tek başına en büyük marka. Marketin yaklaşık olarak çeyreğini bulunuyor. Bu alanda Apple’ın market yüzdesi ise %2’nin biraz üzerinde.