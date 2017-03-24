Apple’ın Hindistan’da iPhone üretimine başlayacağı bir süre önce açıklamıştı ve bu sürecin sonuna gelindi gibi gözüküyor.

Apple önümüzdeki iki ay içerisinde telefonların üretimine başlayacak. Üretim görevini Wistron Corp. üstlenecek. Wistron Corp. önümüzdeki 4- hafta içerisinde iPhone 6 ve 6S modellerinin üretimine başlayacak. Üç ay içerisinde de SE modelini üretecek.

Henüz iki şirketten de detaylarla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Şirketin Hindistan’da ki büyüme planına dair bir bilgi de yok. Üretimi Hindistan’da yapmak telefonların fiyatlarını düşürebilir. iPhone Hindistan akıllı telefon marketinde sadece %5’lik bir pay sahip.

Hindistan’da üretim yapılacağı kesin ancak şirketin Amerika’da ki üretim planlarına dair hiç bir şey konuşulmuyor. Amerika’da üretim Trump’ın sürekli dile getirdiği bir durum ancak bu iPhoneların maliyetini neredeyse iki katına çıkarıyor.