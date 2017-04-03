Apple Kendi Grafik İşlemcilerini Üretmeye Başlıyor

Mobil işlemci gibi birçok donanımını kendi üreten Apple artık grafik işlemcilerini de üretmek istiyor.

Kendi mobil işlemcilerini üretmede oldukça başarılı olan Apple, iPhone ve iPad gibi cihazları için grafik işlemcilerini de üretmek için kolları sıvamış durumda. İngiltere merkezli yonga üreticisi Imagination Technologies tarafından yapılan açıklamaya göre uzun yıllardır Apple’ın kendileriyle çalıştığını fakat ileride şirketin kendi markasına olan güvenin azalma riskinden dolayı kendi grafik işlemcilerini üretmek için çalışmalara başlamış.

Görünürde iyi bir fikir gibi olsa da akılda birkaç soru işareti bulunmakta. Örneğin uzun yıllardır çalıştığı Imagination Technologies şirketinden bağımsız olarak bu şirketin patentlerini ihlal etmeden yeni bir grafik mimarisi geliştirmesi ne kadar mümkün? Son olarak bu iddiaların İngiliz şirketi Imagination Technologies şirketi tarafından ortaya atıldığını bildirmekte fayda var. Cupertino şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama da gelmiş değil.