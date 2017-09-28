Apple, FaceID Teknolojisi Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

Apple, FaceID Teknolojisi Hakkında Yeni Açıklamalar Yaptı

28 Eylül, 2017 Güvenlik 0 yorumlar

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Apple’ın FaceID teknolojisinin güvenli olup olmadığı iPhone’un tanıtıldığı etkinlikten bu yana ateşli bir şekilde tartışılıyor.

Bu tartışmaların üzerine Apple, FaceID teknolojisi hakkında bazı yeni açıklamalarda bulundu. Şirket 13 yaşından küçük çocukların henüz yüz ve fiziksel gelişimlerinin tamamlanmadığı için FaceID özelliğini kullanmamalarını tavsiye etti.

iPhone X’te yer alacak olan FaceID ile telefonun kilidini açmak, ödeme yapmak ya da uygulamalara erişim sağlamak mümkün olacak. Telefon üzerinde bulunan sensörler sayesinde kullanıcının yüzünü tarayacak ve sistemde kayıtlı olan veri ile karşılaştıracak.

Etkinlikte TouchID’nin yanılma payının 50.000’de 1 olduğu ancak FaceID’de bu durumun 1.000.000’da 1 olduğu açıklanmıştı. Şirket yaptığı açıklama ile 13 yaşını doldurmamış olan ikizlerde FaceID’nin yanılabileceğini belirtti.

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