Apple, Facebook, Google ve 94 Diğer Şirket Bir Konuda Anlaştı

Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft ve aklınıza gelebilecek diğer büyük 94 şirket bir araya gelerek Trump’a karşı cephe açtı.

Donald Trump’ın imzaladığı 7 müslüman ülkenin vatandaşlarının 90 gün boyuncaya Amerika’ya girişini yasaklayan kanun Apple, Microsoft, Google gibi büyükleri bir araya getirdi. Bütün bu firmalar zaten daha önce kanuna karşı olduklarını açıklamışlardı şimdi de ortak bir bildirinin altına imza attı.

Bu bildiride göç politikasının neredeyse 50 yıldır bir adalet ve eşitlik çerçevesinde düzenlendiğini ve bu politikanın kültürel etkileri olduğu gibi ekonomik etkileri de olduğu anlatılıyor. Bildiriye imza atan firmaların arasında Netflix, Uber, Spotify ve Kickstarter gibi yeni isimler de bulunuyor. Özellikle Trump’ın ekonomi danışmanlarından birisi Uber’in CEO’su Travis Kalanick olduğu halde Uber’in bu bildiride yer alıyor olması oldukça ilginç. Amerikalı bir avukat bildiriyi ve bu bildiriye imza atanların tam listesini Twitter üzerinden yayınladı.

Diğer taraftan yine Trump’ın danışmanları arasında yer alan Elon Musk’ın kurduğu Tesla ve SpaceX bu listede yer almıyor. Musk, Twitter’dan yaptığı açıklamada bu politikanın yanlış olduğunu ve bunu etkin bir biçimde Trump’a anlatacağını açıklamıştı. Alphabet CEO’su Sergey Brin bizzat protestolara katılmıştı ancak bu listede Alphabet yerine Google yer alıyor.