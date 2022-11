Apple, Kasım ayının ikinci haftasına YouTube’da geçmiş WWDC (Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı) sunumlarından bir video koleksiyonu sunmasıyla bilinen bir kanalı kaldırdı. Şirket birden fazla telif hakkı ihtarı göndererek sadece videoların değil, kanalın da tamamen kaldırılmasına neden oldu.

Olayı bildiren kişi, Apple WWDC Videoları adlı kanalın sahibi Brendan Shanks. Videoların yaklaşık 20 yıllık olduğunu söylüyor ve şirketin kararını ironik buluyor: “Kimsenin macOS X, Darwin, Aqua veya WebObjects hakkında bilgi edinmesini istemezsiniz”.

Congratulations Apple, you took down my YouTube channel containing hundreds of…20-year old WWDC videos. Wouldn’t want anyone learning about Mac OS X, Darwin, Aqua, or WebObjects 🤣 @tim_cook @pschiller @gruber @jsnell @ismh @mjtsai @reneritchie @reckless pic.twitter.com/w2UgVqOubF

Kapatılan kanalın popülaritesi tam da bazı videolarının yaşındaydı. Apple, WWDC konferanslarını daha sonra izlenebilir hale getiriyor, ancak bazıları yalnızca Apple Podcasts aracılığıyla bulunabiliyor. Ve o zaman bile, iPhone’un piyasaya sürüldüğü 2007 yılına kadar uzanan sunumlar bunlar. Shanks’in kanalında daha da eski videolar vardı.

Ancak bu videolarla ilgilenenler için her şey bitmiş değil; ister saklamak için ister dünyanın en değerli şirketinin eski teknoloji çözümleri hakkında bilgi edinmek için olsun. Shanks, açıklamaları da dahil olmak üzere tüm bu dosyaların hala kendisinde olduğunu açıkladı – ki bu dosyalar üzerinde çok çalışıldığını belirtiyor. Videoları şimdi İnternet Arşivi’ne yüklemeyi planlıyor, ancak bunun zaman alacağı konusunda uyarıyor.

I still have all the original files (and descriptions, which were a lot of work!), and I’ll be moving things over to the @internetarchive. It’ll take time though, and unfortunately videos get a lot less visibility when you’re not on YT

— Brendan Shanks (@realmrpippy) November 4, 2022