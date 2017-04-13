Apple, Diabet Hastalığı ile İlgili Sensörler Üzerinde Çalışıyor

Apple sessiz sedasız bir şekilde diyabet hastalarına yardımcı olabilecek ve vücudun şeker seviyesini ölçebilecek sensörler geliştiriyor.

Apple bu projesi için bir grup biyomekanik mühendisinden oluşan küçük bir ekip kurdu ve bu ekiple beraber deri üzerinden kandaki glikoz seviyesini ölçebilecek sensörler geliştirmeye çalışıyor. Böyle bir şey gerçekleştirilebilirse artık glikoz seviyesini ölçmek için kana gerek kalmayacak.

Ekip, şirketin Cupertino’da bulunan merkezinde değil Palo Alto’da yer alan ofisinde çalışıyor. Görünen o ki şirket bu sensör üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve sensörü geliştirdiğinde Bay Area bölgesinde yer alan sağlık merkezlerinde test etmek istiyor. Ekibin başında ise şirketin Donanım Bölümü Başkan Yardımcısı Johny Srouji yer alıyor. Ayrıca CNBC’nin raporuna göre bu ekip 30 kişiden oluşuyor. Bu 30 kişilik takımda şirketin Masimo Corp, Sano, Medtronic ve C8 Medisensors gibi dev isimlerden transfer ettiği biyomedikal uzmanları yer alıyor.