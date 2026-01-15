Teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapan Cupertinolu teknoloji devi, yaratıcı profesyonelleri hedefleyen yeni hizmetini sahneye çıkardı. Uzun süredir donanım tarafındaki gücünü yazılım servisleriyle birleştirmeyi hedefleyen şirket, Adobe hakimiyetindeki pazara iddialı bir giriş yapıyor. Peki tasarımcıların ve içerik üreticilerinin merakla beklediği Apple Creator Studio kullanıcılara neler sunuyor?

Apple Creator Studio ile yeni bir dönem başlıyor

Yıllardır iPad ve Mac ekosisteminde profesyonel araçların eksikliği tartışılırken, Apple bu açığı kapatmak için devasa bir adım attı. Şirket, fotoğrafçılıktan video kurgusuna, grafik tasarımdan ses prodüksiyonuna kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan yeni abonelik paketini duyurdu. Bu hamle, sektörün lideri konumundaki Adobe için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Yeni servis, Apple’ın mevcut profesyonel yazılımları olan Final Cut Pro ve Logic Pro’yu temel alarak, bunların üzerine inşa edilen yeni bulut tabanlı yaratıcılık araçlarını ekliyor. Kullanıcılar artık parçalı uygulamalar satın almak yerine, tüm içerik üretimi ihtiyaçlarını tek bir Apple Creator Studio aboneliği altında toplayabilecek.

Sistemin en dikkat çeken yanı ise şüphesiz ekosistem entegrasyonu. iPad üzerinde Apple Pencil ile başlanan bir çizimin, anında Mac üzerinde düzenlenmeye devam edilebilmesi ve iPhone ile çekilen görüntülerin doğrudan kurgu masasına aktarılması, Apple Creator Studio platformunun en büyük kozu olarak öne çıkıyor.

Apple Creator Studio Türkiye fiyatı ve paket detayları

Yapılan duyuruyla birlikte hizmetin Türkiye pazarındaki fiyatlandırma stratejisi de netlik kazandı. Özellikle yerel fiyatlandırma konusunda hassas davranan Apple, rekabetçi bir tarife ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Hizmet, farklı kullanıcı gruplarına özel çeşitli paketlerle sunuluyor.

Açıklanan resmi rakamlara göre Türkiye fiyatlandırması şu şekilde belirlendi:

Bireysel Başlangıç Paketi: Aylık 149,99 TL

Aylık 149,99 TL Pro Yaratıcı Paketi: Aylık 299,99 TL (Tüm Pro uygulamalar dahil)

Aylık 299,99 TL (Tüm Pro uygulamalar dahil) Öğrenci ve Eğitmen Paketi: Aylık 99,99 TL

Aylık 99,99 TL Kurumsal Ekip Paketi: Kullanıcı başına aylık 399,99 TL

Kullanıcılar, Apple Creator Studio aboneliğini başlattıklarında ilk ay ücretsiz deneme hakkına da sahip olacaklar. Bu strateji, halihazırda farklı platformları kullanan profesyonellerin sisteme geçişini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bakalım teknoloji devi, bu yeni servisiyle sektördeki kartların yeniden dağıtılmasını sağlayabilecek mi?

