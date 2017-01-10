Apple Bilgisayarları Amerika’da Üretecek Ama Bir Farkla

Teknoloji devi Apple, Amerika’da bilgisayar üretmek için bir girişim başlatıyor ancak ufak ve pek beklenilmeyen bir farkla.

Apple’ın Amerika’da üreteceği bilgisayarlar Macler olmayacak şirket bunun yerine Mesa, Arizona’da bulunan fabrikasında veri merkezleri ve serverlar üretecek. Şirket planlarını Mesa bölge hükümetine bildirdi ve bu bildiri pazartesi günü Federal Register’da yayınlandı. Şirketin zaten burada bir üretim izni bulunuyor ancak bu seferki veri merkezi üretimi için alınmış bir izin.

Konuşulanlara göre şirket sadece Arizona’da değil Oregon’da ve North Carolina’da yer alan tesislerinde de veri merkezi üretimi yapacak. Şirket daha önce 112.000 metre kare büyüklüğündeki Mesa tesisini GT Advanced Technologies’e kiralamıştı. Mac modelleri için Sapphire ekran üreten firma 2014 yılında battı. O günden bu yana Mesa şirketin kendi veri merkezi olarak kullanılıyor.