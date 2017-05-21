Apple ve Beyaz Saray’ın kilit figürleri önümüzdeki haftalarda tekrar buluşacaklar. Toplantıda göçmen politikası ve devletin teknoloji sistemlerinin modernize edilmesi masaya yatırılacak.

Recode’dun haberine göre, Apple, önümüzdeki hafta teknoloji modernizasyonu ve beyin göçü hakkında konuları Beyaz Saray ile müzakere etmeye hazırlanıyor. Dev şirket, Beyaz Saray’ın özellikle göçmen politikalarından dolayı endişeli. Şirket bünyesinde çalışan bazı yabancı uyruklu kişiler, başkan Donald Trump’ın politikaları nedeniyle zor duruma düşmüştü. Hatta Tim Cook; Jeff Bezos, Larry Page, Eric Schmidt gibi önemli isimlerin de desteğini alarak endişelerini başkan Donald Trump ile paylaşmıştı. Zira Google, Facebook ve Amazon gibi devler de göçmen politikalarından memnun değiller.

Teknoloji devleri çıkartma yapıyor

Habere göre toplantıya katılacak tek şirket Apple değil. Google ve Facebook gibi teknoloji devleri de, Beyaz Saray’a çıkartma yapmaya hazırlanıyor. toplantıda Apple, Google, Facebook ve diğer teknoloji şirketleri yer alacak. Söz konusu şirketler Amerikan Teknoloji Konseyi’nin üyeleri. Konsey, bizzat Donald Trump’ın damadı Jared Kushner tarafından kuruldu. Konseyin asıl amacı devlet ve vatandaşlık hizmetlerini modernleştirmek üzere Amerikan devletine yardımcı olmak. Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı devlet kurumlarının da, özel sektöre benzer şekilde hızla sorun çözme vasfına sahip olması hedefleniyor. Konseyin ilk toplantısı 17 Haziran’da gerçekleştirecek.

Toplantıda, göçmen politikalarının yanı sıra bilişim dolandırıcılığı, analist sistemler, makine öğrenimi ve mühendis değişim uygulamaları da masaya yatırılacak. İddialara göre hükumet yetkilileri, söz konusu şirketlerde çalışan mühendislerin belirli görevler için bir süreliğine Beyaz Saray’da bulunmasına sıcak bakıyor. Bu bir çeşit öğrenci değişim programına benziyor.

Mühendis değişim politikasının amacı güncellenmemiş internet sayfaları, verimini kaybeden çağrı merkezleri, çok sayıda bürokratik işleme neden olan on binlerce sayfa kağıt kullanımı gibi sorunlara teknoloji vasıtasıyla çözüm bulabilmek. Trump artık devlet servislerinin daha verimli, kullanıcı dostu ve işbirlikçi olmasını istiyor. Silikon Vadisi’nin devleri de bu projenin kilit faktörleri konumunda.