Apple, Amazon Studios Yöneticiliğinden Çıkan Morgan Wandell’ı İşe Alıyor

Morgan Wandell Amazon Studios’dan çıktı ve Apple’a, TV için uluslararası ve yaratıcı geliştirme başkanı olarak katılacak.

Morgan Wandell Amazon Studios başkanı Roy Price ile bağlarını kesip, Harvey Weinstein’ın ürettiği seriyi bırakmasının ardından son zamanlarda cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak çıkan sorunlar nedeniyle Amazon Studios’dan ayrılmakta. Elbette ki Apple, yakın tarihli habercilik raporlarından etkilenmeyerek boşta kalan Wandell’ı adeta havada kaptı.

Amazon’da uluslararası prodüksiyonların başında bulunan icracı, şimdi Zack Van Amburg ve Jamie Erlicht’e rapor verecek. Wandell, Amazon’la 2013’ten beri “The Man in the High Castle

” ve yaklaşmakta olan Tom Clancy uyarlaması, Jack Ryan’ın rol aldığı “John Krasinski” gibi serilerin geliştirilmesine yardım etmişti.