Apple AirTag, yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olan bir ürün olarak tanıtılırken daha şimdiden kötü amaçlarla kullanıldığı çeşitli durumlar yaşandı. İki kadın görünüşe göre bu izleme ürünüyle ilgili karşılaştıkları şikayetler nedeniyle şirkete dava açıyor.

Apple , AirTag kullanımıyla takip edilmekle karşı karşıya kalan iki kadının davasıyla karşı karşıya. Akıllı izleme cihazı piyasaya sunulduğundan beri kurbanları izlemek için kullanıldı ve hatta araba hırsızları ve diğerleri tarafından kullanıldı. Apple bu sorunu birden çok kez çözmeye çalıştı ancak insanlar bunu hâlâ kötü amaçlarla kullanıyor. AirTag’in eski ortakları tarafından onları takip etmek için kullanılmasının ardından bu kez iki kadın dava açtı. Yasal belgelere göre, cihaz iki kurbanı takip etmek için kullanıldı.

Bu olaydan etkilenen kişilerden biri, eski erkek arkadaşının arabasının direksiyonuna AirTag yerleştirdiğini ve onun yerini bulduğunu ifade etti. Bu kişi daha sonra onu taciz etmek için konum bilgisini kullandı. Diğer kadın, kocasının onu takip etmesi için çocuğunun sırt çantasına AirTag koyması üzerine dava açtı. Şimdi, iki hanımefendi Apple’a dava açıyor ve belirsiz bir miktarda parasal tazminat talep ediyor. Kullanıcılar Apple’ı tehlikeli bir ürün piyasaya sürmekle suçluyor.