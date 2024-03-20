Apple’dan yine şok eden bir hamle geldi. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 15 için yeni bir reklam çıkardı. Bu reklamda depolama kısmına değinen marka, 128 GB dahili depolamanın yeterli olduğunu açıkladı. Detaylara bakalım.

Apple: her şeyin fazlası zarar!

Şu anda birçok kullanıcı 128 GB dahili depolamanın yetmemesinden şikayet ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi ise yeni akıllı telefonlarında 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi yüksek dahili depolama birimleri kullanmaya başlamıştı. Ancak iPhone 15’in en baz modeli 128 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Reklamda buna değinen ABD’li marka, 128 GB’în yeterli olduğunu savundu.

iPhone 15 Neler Vaat Ediyor?

iPhone 15 6.1 inçlik 1170×2556 (FHD+) çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli tarafında OLED bir panel tercih edilirken bu panel Corning Ceramic Shield Glass ile korunuyor.

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iPhone 15 kaputun altında Apple A16 Bionic yonga seti ile geliyor. Apple A16 Bionic; 2 adet 3.46 GHz hızında, 4 adet 2.0 GHz hızında çalışan toplamda 6 çekirdeğe sahip. Bu yonga setine 6 GB RAM eşlik ediyor. Apple A16 Bionic yonga seti, gücünü 20W kablolu şarjı destekleyen 3349 mAh büyüklükte bir batarya ile birlikte geliyor.

iPhone’ların en öne çıkan özelliği kameraları. iPhone 14 ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Akıllı telefon f1.6 diyafram değerine sahip OIS destekli 48 MP çözünürlükte ana kamera ile birlikte geliyor. Bu ana kameraya 12 MP f2.4 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz selfieler ve görüntülü aramalar için f1.9 diyafram değerine sahip 12 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.