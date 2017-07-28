Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mahkeme, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nin şikayeti üzerine Apple’ın 506 milyon dolar tazminat ödemesi hakkında karara vardı.

Kararın gerekçesi olarak, şirketin, söz konusu üniversitenin araştırma kuruluşuna ait telif haklarını çiğnemesi gösterildi. Dava, 2015 yılında açıldı ve hafta içinde gerekli karar alındı. Söz konusu dava A7, A8 ve A8X işlemcilerinde kullanılan bir devre parçasını kullanıyor.

Apple yine de ucuz kurtuldu!

Mahkeme aslında, 2015 yılında patentin ihlal edildiği kararına vardı. Ne var ki dev Amerikalı şirket, karara itiraz etti ve söz konusu işlemciyi iPhone ve iPad’lerde kullanmaya karar verdi. Yargıç William Conley, bu eylem üzerine cezaya 272 milyon dolar daha ekledi. Zira şirket, tam iki yıl daha bu teknolojiden faydalandı.

Yine de Amerikalı teknoloji devinin ucuz kurtulduğu düşünülebilir zira söz konusu cezanın 800 milyon dolar seviyesinde olması bekleniyor. Ancak mahkeme, şirketin en azından başlarda kasıtsız davrandığına hükmetti.

Şirketin kısa süre içerisinde üst mahkemeye başvurması bekleniyor zira ABD Patent ve Marka Ofisi’ne yapılan başvurular kabul edilmedi.