Apple, artan ithalat vergilerinden etkilenmemek için adeta bir casusluk filminden fırlamış gibi hareket etti. Mart ayının son günlerinde Apple, Hindistan’dan Amerika’ya yalnızca üç gün içinde beş kargo uçağı dolusu iPhone ve diğer donanım ekipmanlarını gönderdi. İlk bakışta lojistik bir operasyon gibi görünse de, perde arkasında Apple’ın maliyet artışlarına karşı aldığı önlem olduğu açıkça görülüyor.

Apple Film Gibi Hamle Yaptı: Beş Uçak Dolusu iPhone Amerika’ya Taşındı

ABD yönetiminin Çin’e yönelik ithalat vergilerini %104’e kadar çıkaracağını duyurması, birçok teknoloji devini köşeye sıkıştırdı. Ancak Apple, bu süreci sessizce yönetmeyi tercih etti. The Times of India’ya konuşan yetkililere göre, bu operasyon ne bir reklam çalışması ne de hızlı teslimat projesi. Apple, yüksek vergiler yürürlüğe girmeden önce stoklarını ABD’ye çekerek büyük bir darbenin önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketin bu hamlesi yalnızca kısa vadede rahatlama sağlasa da, uzun vadeli sonuçların aynı ölçüde pozitif olacağı söylenemez. Beş uçak dolusu iPhone, maliyetleri tamamen sıfırlamasa da, Apple’a birkaç aylık bir nefes alma süresi kazandırabilir. ABD’deki depoların halihazırda dolup taştığı söyleniyor. Bu da Apple’ın elindeki zamanın sınırlı olduğuna işaret ediyor.

Apple’ın bu stratejik hamlesine rağmen Android üreticilerinin sessizliği dikkat çekiyor. Samsung, Motorola ve Google gibi markaların bu vergilere nasıl yaklaştığına dair somut bir bilgi yok. Ancak Samsung’un üretimini Çin dışında farklı ülkelere yaymış olması, onu Apple’a kıyasla daha avantajlı hale getiriyor. Apple, iPhone üretiminin %90’ını hâlâ Çin’de gerçekleştiriyor ve bu da tarifeler karşısında onu daha savunmasız bırakıyor.

Öte yandan tüketiciler de harekete geçmiş durumda. Bloomberg’in raporuna göre, Apple mağazalarında son haftalarda yaşanan yoğunluk, adeta bir yılbaşı alışverişi havasına bürünmüş. Kullanıcılar, vergilerden önce eski fiyatlarla iPhone sahibi olabilmek için mağazalara akın ediyor.

İlginizi Çekebilir: Apple | Nesini Sevmiyorsunuz? #2025

Bu yaşananlar, teknoloji dünyasında yalnızca Apple’ı değil, tüm sektör oyuncularını yakından ilgilendiriyor. Eğer maliyetler kalıcı biçimde artarsa, yalnızca Apple değil, Android cephesindeki ürünlerde de fiyat dalgalanmaları kaçınılmaz olabilir. Siz Apple hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.