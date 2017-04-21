Apple CEO’su Tim Cook, Twitter’dan 23 Nisan Bayramını Kutladı

Apple CEO’su Tim Cook, Twitter’dan 23 Nisan Bayramını Kutladı

21 Nisan, 2017 Diğer 0 yorumlar

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Apple CEO’su Tim Cook bugün Twitter’dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Türkçe bir tweet paylaştı.

Tim Cook paylaştığı tweet’te çocukların Apple’ın son telefonu iPhone 7 Plus ile çektiği fotoğrafların yer aldığı iki görseli paylaştı. Şirket bir süre önce YouTube’da bayram için çocukların çektiği fotoğrafların yer aldığı videoları paylaşmıştı.

Apple için Türkiye önemli bir market. Orta Doğu ülkeleri arasında bir tek Türkiye’de mağazası yer alıyor. Son aylarda şirket bölgesel dijital reklam kampanyalarına önem verdi. Daha önce de Brezilya’da karnaval dönemini konu alan reklam kampanyası yürütmüştü.

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