Apple, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’na Özel Videolar Yayınladı

Apple Türkiye, resmi Youtube kanalında 23 Nisan’a özel 11 yaşındaki çocukların iPhone 7 ile çektiği kısa videolar yayınladı.

Daha önce de çeşitli etkinlikler için özel videolar hazırlayan Apple, Türkiye’yi de unutmamış. Toplumumuz için en önemli bayramlardan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı es geçmek istemeyen teknoloji devi, Türkiye departmanı aracılığıyla kısa videolar hazırladı.

Farklı isimlerdeki 11 yaşındaki çocuklar tarafından çekilen videolarda farklı çekim teknikleri kullanılmış. Şu ana kadar on beş saniyelik 4 video yayınlandı. Bunlardan ikisini aşağıdan izleyebilirsiniz diğerlerini de Apple Türkiye Youtube sayfasından izleyebilirsiniz.

Apple’ın her ne kadar reklam içinde olsa böyle bir uygulamayı hayata geçirmiş olması mutluluk verici. Çünkü, en azından bu reklamlar, yabancı basında da yer buluyor böylelikle ülkemize karşı iyimser yaklaşımları arttırıyor. Ayrıca şirket, geçtiğimiz yıllarda da farklı şekillerde 23 Nisan bayramımızı kutlamıştı.