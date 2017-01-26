Antik Bir Kalıntı Üzerindeki Dili Çözmek İçin Yapay Zekadan Yararlanılacak

1872 yılında İngiliz general Alexander Cunningham, İngiltere kontrolündeki Kuzey Hindistan’da antik bir kalıntı keşfetti.

Bu antik kalıntı cilalanmamış siyah bir taş üzerinde yer alan çeşitli şekillerden oluşuyor. İşin daha ilginç kısmı ise bu semboller Hindistan’da daha önce kullanılmamış semboller. Yani başka yerden buraya getirilmiş olabilir. Yıllar içerisinde bu taş gibi bir kaç tane daha bulundu. Bu taşlar British Museum’da sergileniyor.

1920lerden sonra bulunan benzer mühürlerle beraber bu kalıntıların Indus Valley Civilization adı verilen 4000 yıllık uygarlıktan kaldığı tespit edildi. Şekillerin arasında özellikle boğa, gergedan, fil ve boynuzlu at şekilleri dikkati çekiyor. Bu metinlerin çözülmesi çünkü ortalama 5 karakter uzunluğunda. En uzunu ise 17 karakter.

Ancak günümüzde makine öğrenimi sayesinde sofistike algoritmalar kullanan araştırmacılar Indus yazılarındaki gizemi ortadan kaldırabilir. M.Ö. 2600-1900 yılları arasında Antik Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarından daha büyük olan Indus Valley Civilization günümüzde neredeyse Pakistan ve İran kadar büyük bir bölgeye hükmediyordu. Bu yazılar çözüldüğü takdirde insanlık tarihine dair çok önemli gelişmeler görebiliriz.