Pazar araştırma şirketi Park Associates tarafından yapılan bir ankete göre Prime Video, ABD’deki Netflix abonelerini geride bıraktı. Bilgi doğrulanırsa, Amazon’un yayın akışı ilk kez ABD’de zirveye çıkmış olacak.

Deadline’a göre, Park Associates anketin metodolojisi hakkında ayrıntı vermedi ve her marka için abone sayısını açıklamadı. Ancak, girişim bu pazarda saygı görüyor çünkü en az on yıldır bu pazarı takip ediyor.

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Park Associates tarafından sağlanan ayrıntılarla ilgili olarak, anketin Eylül 2022’ye ait olduğu ve “ABD ve Kanada’daki yaklaşık 100 over-the-top video hizmet sağlayıcısının pazar eğilimleri ve profillerinin kapsamlı bir analizini” yapan OTT Video Pazarı aracı aracılığıyla yapıldığı belirtiliyor. Aşağıda 2022 yılında ABD’deki en iyi 10 yayıncının listesine göz atın:

İçindekiler Olası açıklamalar

Olası açıklamalar

Geçtiğimiz yıl Amazon, Prime programının dünya çapında 200 milyon aboneye ulaşarak bir kilometre taşına ulaştığını açıkladı. Prime’ın avantajlarından biri tam olarak video akış hizmeti olduğundan, şirket dizi ve film platformuna da 200 milyon abone olduğunu düşünüyor.

Bu arada Netflix son yıllarda zor zamanlar geçirdi. Bu yılın Nisan ayında, kırmızı kiracı tarihinde ilk kez abone kaybı kaydetti.

Kaynak: Deadline