Anker telefon aksesuarları ile hayatımıza giren bir marka. Bu bağlamda markanın birçok telefon aksesuarı bulunuyor. Bu telefon aksesuarlarından en önemlilerinden birisi ise hiç şüphesiz kulaklıklar. Anker hem kablolu hem de kablosuz kulaklıklar üreten bir marka. Geldiğimiz noktada bugün ise Anker, Anker Soundcore Sleep A20 isimli yeni uyku kulaklıklarını piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Anker Soundcore Sleep A20 neler sunuyor?

Anker Soundcore Sleep A20‘nin en önemli özelliği tasarımı. Kablosuz kulaklıklar uyku esnasında takılmaya uygun bir şekilde yapılmış. Bu bağlamda kulaklık oldukça küçük ve hafif.

Anker bu kulaklığı uyku kulaklığı olarak nitelendiriyor. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan birisi de sessiz alarm. Birlikte yaşadığınız birisi var ve sizin alarm sesinize o mu uyanıyor? Anker Soundcore Sleep A20 ile artık bu bir sorun değil. Çünkü Soundcore Sleep A20, kulaklıklar kulağınızdayken kulaklıklardan alarm çalabiliyor. Bu sayede alarmınızla sadece siz uyanıyorsunuz. Bunun haricinde Anker Soundcore Sleep A20, uyku düzeninizi ve konumunuzu da ölçebiliyor.

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Uyku süresince kulakta duracak bir kulaklığın uzun bir pil ömrünün olması gerekir. Anker, Soundcore Sleep A20 ile müzik modunda 10 saat, uyku modunda ise 14 saatlik bir çalma süresi sunabiliyor. Bu süre şarj kutusu ile uzatılabiliyor. Kulaklık önümüzdeki günlerde 149.90 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.