Ankara’da artık UBER var!

Uber, İstanbul’dan sonra artık Ankara’da. Başkentliler, bugün (10 Mart) itibariyla Uber uygulaması üzerinden sarı taksi çağırabilecek.

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Uber, 2014 yılından beri İstanbul’da ulaşım seçeneklerinden biri olan uygulama. Özellikle Türkiye’de 4,7 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştır. Ayrıca uygulamanın İstanbul’da 18 bin taksi sürücüsü tarafından halihazırda kullanıldığını belirtelim.

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Kampanya Kodu!

Uber global sözcüsü, açıkladı;”Özellikle Ankaralılara güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için taksi şoförleri ile iş birliği yaparak faaliyete başlamanın heyecanını yaşıyoruz.”

MERHABAANKARA kodunu kullanarak Ankara’da yapacağınız bir yolculuk 40 TL’ye kadar Uber’den hediye ediliyor. Ayrıca Mart ve Nisan ayı boyunca geçerli olduğunu da belirtelim.

66 ülkede, 700’den fazla şehirde günde 19 milyon yolculuk yapılmasına imkân sağlayan global bir teknoloji platformu diye açıklayabiliriz. Ayrıca Uber 2010 yılında, tek bir tuşa basarak nasıl yolculuk yapılır? diyerek başladı. Özellikle o günden bugüne, 15 milyardan fazla yolculuk söz konusu.