Android Wear 2.0 Sürümü Bekleyemeye Değecek Gibi Gözüküyor

Google akıllı saatler için geliştirdiği Android Wear’ın ilk sürümünü 2014 yılında duyurduğunda akıllı saat endüstrisi henüz baya gençti.

Android Wear’ın karşısında çok fazla rakip bulunuyordu ve o dönem için üreticiler kendi işletim sistemlerini test ediyordu. Bunların arasında Pebble, Samsung’un Tizen işletim sistemli saati ve Sony’nin SmartWatch OS gibi rakipler yer alıyordu. Ancak şirket akıllı telefonlarda benimsediği anlayışı burada da benimsemeyi ihmal etmedi. Şirket hem yazılımı hem donanımı üreteceğine yazılımı farklı donanım üreticilerine sunuyor.

Aradan üç yıl geçti ve bu politikası akıllı saat pazarında da işe yaramış gibi gözüküyor. Özellikle Apple Watch gibi büyük bir rakip varken pazarda tutunmayı başardı. Akıllı saat işletim sistemi bölümü başkan yardımcısı David Singleton yaptığı açıklamada 2016’nın yılbaşı döneminde geçen yıla göre %70 büyüme elde ettiklerini belirtti.

Şimdi bu işletim sisteminin yeni sürümü yarın LG Watch Style ve Watch Sport ile geliyor. Singleton yaptığı açıklamada bu işletim sistemini geliştirirken insanların akıllı saatleri ne için kullandıklarının sıkı bir araştırmasını yaptıklarını ve işletim sistemini buna göre optimize ettiklerini belirtti.