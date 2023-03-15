Cep telefonlarının yavaşlamaya başlaması pek çok kullanıcıyı meşgul eden bir problem. Günlük mesajlaşma trafiğinden önemli bir dosyanın gönderimine, fotoğraf çekmekten internetin kullanımına kadar bazen cep telefonları eski hızlarını yitirebiliyor. Çeşitli telefon hızlandırma yöntemleri sayesinde cihazınızın tekrar hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayabilir, işlemlerinize kaldığınız yerden kesintisiz olarak devam edebilirsiniz. Teknosa’da derlenen telefon hızlandırma uygulamaları ile işlemlere başlayabilirsiniz.

Telefonum Neden Yavaşlıyor?

Telefon hızlandırma için önce cihazınızın sahip olduğu işletim sistemini baz almanız gerekiyor. Android ya da iPhone hızlandırma yöntemleri, cihazlar farklı işletim sistemlerine sahip olduğundan değişebiliyor. Bununla beraber, yavaşlamaya neden olan faktörler de aynı olabilir. Örneğin, Android ya da iPhone telefonların yavaşlamasının ardında cihazın depolama alanının bitmeye başlaması olabilir. Müzik, fotoğraf gibi verilerin tutulduğu depolama alanı, cihazın kapasitesini zorlamaya başladığında telefonunuz da yavaşlayabilir.

Bir diğer önemli sebep ise cihaz sürümünüzün güncel olmama ihtimali. Üstelik güncellemenin yapılmadığı telefonlar, yalnızca yavaşlama sorunu değil, virüs ve kötü dosyalara karşı savunmasız kalma riski de taşıyor. Telefon hızlandırma yöntemleri için önce cihazı ağırlaştıran faktörleri bulmanız elzem. Bu faktörler arasında telefonlara çok fazla uygulama indirmek de yer alabiliyor. Dahası, söz konusu uygulamalar arka planda çalışmaya devam ettikçe kaynakları da tüketebiliyor.

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Ek olarak önbelleğe alınan veriler ile depolama alanını da dolduran uygulamalar, telefon hızlandırma işlemi için tespit edip çözmeniz gereken bir problem olabilir. Uygulamalardan söz etmişken; çıkan yeni uygulamaların daha çok son model telefonlara göre tasarlandığını, eski cihazları zorlayabildiğini bilmekte de yarar var. Yavaşlamaya neden olan unsurları tespit edip iPhone ya da Android telefon hızlandırma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Android Telefon Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Telefon hızlandırma nasıl yapılır öğrenmek için, öncelikle ilgili cihazı yavaşlatan unsurları bilmek gerekiyor. Yavaşlamaya neden olan faktörlerin tespitinin ardından telefon hızlandırma işlemlerine de kolayca geçebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse; Android bir telefondaysanız kullanmadığınız ön yüklü uygulamaları silebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Kullanmadığınız ama cihaz ile beraber ön yüklü bir şekilde telefonunuzda bulunan uygulamalar, belirli zaman dilimlerinde güncelleme de alarak cihazınızın yavaşlamasına neden olabiliyor. Bunları silmek ya da devre dışı bırakmak Android telefon hızlandırmada önemli bir yere sahip.

Telefon hızlandırma ayarlarından bir diğeri arka planda çalışması gerekmeyen uygulamaları uyutmak. Android cihazlarda genellikle ayarlar bölümündeki pil sekmesinden bu işlemi halledebilirsiniz. Örneğin, Whatsapp uygulamasının açık olması ve size sürekli mesaj gelmesi için bu uyutmayı tercih etmeyebilirsiniz. Ne var ki indirdiğiniz bir oyunun siz açmadıkça uykuda kalması tercih edilebilir. Ön yüklü ya da indirdiğiniz uygulamaların bazı dosyaları ön belleğe dahil etmesi de Android telefonların depolama alanını doldurabiliyor. Bu nedenle depolama kapasitesi azalmaya başladıysa, bazı uygulamaların düzenli şekilde ön belleğe aldığı dosyaları da silebilirsiniz. Yine hareketli duvar kağıdı, ana sayfada çok sayıda simgenin yer alması da telefonların yavaşlamasına neden olabiliyor.

iPhone Telefon Hızlandırma Nasıl Yapılır?

Telefon RAM hızlandırma işlemleri de iPhone marka cihazlarda çokça tercih edilebiliyor. Yavaşlayan bir iPhone’u hızlandırmak için yapabileceğiniz en önemli işlemlerden biri RAM hızlandırma / temizleme. RAM temizleme işlemi iPhone modellerine göre de değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin, bazı iPhone modellerinde cihazın yan tarafındaki Uyut / Uyandır tuşuna belirli bir süre basmanız gerekiyor. Ardından uyutma ekranı geldiğinde Home butonuna basılı tutmanız ve ekranın ana sayfaya dönmesini beklemeniz gerekiyor.

Ekranda ana sayfayı / ana ekranı gördüğünüzde artık telefonunuzun RAM temizleme işlemi de tamamlanmış oluyor. RAM temizleme ile telefon hızlandırma işlemleri bazı iPhone modellerinde de farklı adımlar ile gerçekleştiriliyor. Bunun için ayarlardan “genel” sekmesine girmeniz gerekiyor. Ardından “erişilebilirlik” bölümüne, sonra da Assistive Touch bölümüne tıklamanız gerekiyor. Buradan Assistive Touch’ı aktif ettikten sonra ekrana bir Home butonu geliyor.

Şimdi tekrar ayarlardan “genel” bölümüne dönüp en alttaki “Sistemi Kapat” sekmesine tıklamanız gerekiyor. Karşınıza uyutma ekranı çıktığında, Home butonuna basmanız ve seçeneklerden “Ana Ekran”a basılı tutmanız gerekiyor. Bu da iPhone’larda RAM temizleme işleminizi gerçekleştirmenizi ve telefonunuzu hızlandırmanızı sağlayabilir. Bu telefon hızlandırma işlemlerini daha basit adımlardan oluşan diğerleri takip ediyor. Son iOS güncellemelerini yapmak, yavaşlat modunu aktif hâle getirmek, uygulama ön belleğini temizlemek de iPhone telefon hızlandırma işlemlerinde öne çıkıyor.