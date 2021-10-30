Uygulamaların Güvenilir Olduğunu Kontrol Etmenin 6 Yolu

Android uygulama mağazası olan Google Play Store güvenliğini gün geçtikçe iyileştiriliyor. Ancak iyileştirmeler yapılsa da bazı geliştiriciler tarafından kötü niyetli uygulamalar zaman zaman mağazada kullanıma sunulabiliyor ve kullanıcılar tarafından indirilip kullanılabiliyor. Bir uygulamanın güvenli olup olmadığından emin olmak için neler yapmanız gerektiğini ve neleri incelemeniz gerektiğini aşağıda madde madde sıraladık. Onları inceleyerek sizde uygulama indirirken güvenli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

1. Uygulama İncelemelerine Bakın

Uygulamaların mağaza üzerinde kaç yıldız aldığına ve ne kadar yorum yapıldığını incelemek kontrollerin en başında geliyor. Ancak en kolay yöntem bu olduğu için geliştiricilerinin %90’ından fazlası sahte inceleme ve yorum hizmetleri satın alarak mağazada güvenilirlik sağlamayı hedefliyor.

Bu nedenle yorumlar ve yorumlara verilen geri bildirimlerin kontrol edilmesi güvenlik için önemli bir etken. Yine de şüphe içinde olursanız ise tüm incelemeleri görüntüleyerek filtreler sayesinde daha düşük puan veren kullanıcıların yorumlarını okuyarak bilgi alabilirsiniz.

Yorumlarda uygulamanın dolandırılma üzerine olduğunu veya kötü amaçlı öğeler içerdiği konusunda açıklamalar mevcut ise dikkat etmeniz gerekmektedir. Ancak bu yorumlar içerisinde “telefonumu kırdı, telefonumun bu özelliği bozuldu” gibi yorumlar bulunabilir ancak bu yorumları yapanları çokta dikkate alınmasını önermiyoruz.

Ayrıca son olarak dolandırıcılar kullanıcılar ile bağlantı kurmayı önemsemezler. Bu yüzden uygulamanın yorumlarında geliştirici tarafından yanıt veriliyorsa bu uygulamanın güvenilir olduğuna dair iyi bir işarettir. Özellikle bu geri dönüşler kullanıcıların kötü yorumlarına geliyorsa ve onlara yardım etmeyi hedefliyorlarsa.

2. Uygulama Açıklamasını Dikkatlice Okuyun

Açıklamada yazım ve dil bilgisi sorunları olabilir bu uygulamanın tehlikeli olduğu anlamına gelmez. Bu durumun birden fazla sebebi olabilir. Orijinal olarak sizin dilinizde yazılmamış olabilir ve çeviri sırasında hatalar olabilir veya geliştiricinin yazma becerileri gelişmiş olmayabilir ve bunun gibi bazı sebepler bulunabilir.

Ancak belirsiz açıklamalar gördüğünüzde orada şüphe duyabilirsiniz. Güvenilir uygulamalar uygulama içerisinde bulunan özellikleri kullanıcıların anlaması için detaylıca ve anahtar kelimeleri dikkatlice kullanarak açıklamalarda bulunurken tehlikeli uygulamalarda bu durum bu şekilde değil tam tersi biçiminde olacaktır.

Sadece uygulama içeriği değil ayrıca uygulamada uygulama içi alışveriş veya abonelik işlemleri sunuyorsa bunlar içinde daha fazla ayrıntı sağlamak durumundadır. Açıklamada size ödemenin hangi avantajları olduğunu belirtmiyorsa bu şüphe duyabileceğiniz bir belirtidir. Bu uygulama neler yapabileceğini açıklamıyorsa burada bir şey sakladığını düşünebilirsiniz.

3. İndirme Sayısını Kontrol Edin

İndirme sayısının kontrolü için direkt olarak yargılamadan önce ilk başta uygulamanın yayınlanma tarihine bakabilirsiniz. Uygulama daha yeni piyasaya sürülmüş ve milyonlarca kez indirilme yapılmışsa bu büyük bir tehlike işareti olabilir. İndirilmeler hizmet ile yapılmış olabilir.

İndirme sayısında çok fazla kesin bir kural yoktur. Ancak yeni bir geliştiricinin uygulaması ilk ayının sonunda 500 indirmeye ulaşması bile zor olabilir. Çoğu geliştirici en başta çok büyük bir girişim yapmadığı sürece düşük olarak başlayacaktır. Bilinmeyen bir geliştiricinin uygulamasını indiriyorsanız indirme sayısı size bir fikir verebilir.

4. İzin Listesini İnceleyin

İndirmekte olduğunuz uygulamanın cihazlarda kullanılabilmesi için bazı izinlere ihtiyacı vardır. Ancak indirmekte olduğunuz uygulamanın ne işe yaradığını biliyorsanız ne tür izinlerinde kullanabileceğini tahmin edebilirsiniz. Bu yüzden cihazınızdan uygulamanın işine yaramayacak bir izin istiyorsa şüphelenebilirsiniz.

Bir uygulamanın izinlerini Google Play Store üzerinden direkt olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için uygulama sayfasına giriş yapın ekranın alt kısmında bulunan “Bu uygulama hakkında” kısmına girin ve en aşağıya kadar kaydırın. Burada Uygulama İzinleri adında bir kısım görünecek. Bu yazının diğer tarafında ise Diğerlerini Göster yazısı mevcut bu yazıya tıklayın. Açılan pencere de uygulamanın erişmek isteyebileceği izinleri görüntüleyebilirsiniz. Unutmamak gerekir ki bazı izinler uygulama için olsa da bazı izinleri uygulamada çalıştırmak için kullanılan kütüphaneler tarafından istenmektedir.

5. Geliştiricinin İnternet Sayfasını İnceleyin

Google Play Store üzerinden uygulama sayfasına girdiğinizde aşağıda Geliştirici iletişim bilgileri adında bir seçenek mevcut. Oradan geliştiricinin internet sayfasını inceleyebilirsiniz. Ayrıca daha fazla şüpheniz varsa ve bu uygulama gerçekten cihazınız için gerekli ise geliştiricinin ismini Google üzerinden aratarak herhangi bir sıkıntı olup olmadığını araştırabilirsiniz.

Geliştiricinin internet sayfası dışında yine aynı kısımda bulunan Gizlilik Politikası seçeneğini seçerek politikayı okuyarak da uygulamanın nelere erişimi olduğunu ve neler kullanabileceğini inceleyebilirsiniz.

6. Uygulama Kurulum Sürecine Dikkat Edin

Bazı kötü niyetli ve spam içeren uygulamalar şartlar ve koşullar adı altında sizden gizlice onay isteyebilir. Bu geliştiriciler çoğu kullanıcının bu durumda direkt olarak Kabul Et seçeneğini seçeceğini bildiği için bu durumu kullanabiliyor. Bu sayede uygulama içerisinde yapmış olduğu dolandırıcılıkta tüm suçu kullanıcı üzerine atabiliyor. Bu durumdan korunmak için ise şartlar ve koşullar kısmını detaylıca okumanız gerekmektedir. Aklınıza yatmayan veya şüphelendiğiniz bir açıklama mevcut ise uygulamayı kullanmayı bırakıp cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

İndirme Yaparken İçiniz Rahat Etsin

Kişisel veriler günümüzde artık çok değerli ve bunları koruma için ayırdığınız zamana değmekte. Yukarıda bulunan adımlar sayesinde kötü niyetli uygulamalardan kurtulabilirsiniz. Sadece bir veya iki dakika içerisinde uygulamanın güvenilir veya tehlikeli olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak kötü niyetli geliştiriciler sadece Google Play Store üzerinden paylaşım yapmamakta. İnternet üzerinden indirdiğiniz uygulamalarda da sorun olabilir. Bu yüzden düzenli olarak telefon bakımı yapabilirsiniz veya lisanslı bir antivirüs uygulaması kullanabilirsiniz.