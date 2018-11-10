Şimdiye kadar birçok farklı telefon modeline nasıl geçebileceğinizden bahsetmiştik. Şimdi ise Android telefonlardan yeni bir iOS cihaza, yani yeni bir iPhone ya da iPad’e nasıl geçebileceğinizi anlatıyoruz.

Söz konusu yöntem ile veri büyüklüğünüze göre fotoğraflarınız dahil olmak üzere birçok verinizi eski Adnroid telefonunuzdan yeni iPhone modelinize taşıyabilirsiniz.

İyi seyiler.

Eski Android telefondan iPhone’a nasıl geçilir? (Move to iOS)

iOS’e Taşı / Move To iOS İndir; https://hwp.to/MoveToiOS