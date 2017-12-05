Alt Seviye Telefonlar İçin Oreo Geliyor: Android Oreo Go Edition!

Android ekosisteminin alt seviye ve süper uygun fiyatlı telefonlarına özel geliştirilen Android Go için Oreo sürümünü de duyurdu.

Günümüzün en büyük iki mobil işletim sistemi olan iOS ve Android, milyonlarca cihazda kullanılmaya devam ediyor. Android tarafında bu sayı ciddi oranda yüksek iken birçok firma yeni sürümlerini sadece üst seviyeye ve bazı markalar ise orta seviyeye sunuyor. Bunun farkında olan Google, daha önce uygun fiyatlı telefonlar için Android One projesini hayata geçirmişti.

Ülkemizde de General Mobile gibi bir örneği olan bu ekosisteme geçtiğimiz aylarda Android Go adında bu sefer de süper uygun fiyatlı alt seviye telefonlara yönelik bir çalışma yaptığı duyurulmasının ardından Google, Android Go cihazlarına Oreo güncellemesi sunacağını da açıkladı.

Bilindik Oreo’dan farklı olarak daha sade bir Android Oreo deneyimi sunacak olan bu sürüm Android Oreo (Go Edition) adını alıyor. 512 MB ile 1 GB bellek arasındaki değere sahip telefonlara özel olacak bu Oreo deneyimi, Google, Google Asistan, Google Haritalar ve Gmail uygulamalarını yerleşik olarak sahip olacakken saf Android deneyimini sunacak.

Şu anda ilk aşama olarak alt seviye telefonların yok sattığı Hindistan’da devreye girecek olan bu proje, ilerleyen günlerde küresel olarak yayılacaktır. Android 8.1 ilse büyük ihtimalle yarın yayımlanmış olacak.