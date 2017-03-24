Android O Bildirim ve Zil Seslerinde Kullanıcılara Esneklik Sunacak

Android özelleştirilebilme konusunda oldukça başarılı ancak kullanıcı dostu ayarlar söz konusu olduğunda bir miktar sınıfta kalıyor.

Android’in AOSP versiyonunu kullanan cihazlarda eskiden telefonu bilgisayara bağlayıp sürükle bırak yöntemiyle ses dosyaları atılıyordu ya da direkt olarak telefondan indirilerek değiştiriliyordu. Yeni sürüm de ise zil sesi, alarm ya da bildirim sesleri daha farklı yollardan değiştirilebilecek.

Yeni sürüm ile yine indirilen ses dosyalarının yanı sıra e-posta da ya da bulut servisinde yer alan ses dosyaları da kullanılabilecek. Bu özellik cihazın depolama alanında yer alan ses dosyalarını en altında yer alacak. Tıpkı Samsung, LG ya da diğer cihazlarda olduğu gibi.

Google mobil işletim sisteminin yeni sürümünü bu hafta başında geliştiricilere açtı. Bu sürümün ilk hedefi batarya ömrünün geliştirilmesi. Daha sonra ise daha güçlü özelleştirilebilirlik seçenekleri geliyor. Bu yeni sürümün getirdiği en büyük özelliklerden biri değil ancak kesinlikle güzel bir kullanılabilirlik sağlıyor.