Android 8.1 Oreo Güncellemesi Önümüzdeki Haftalarda Geliyor

Bazı üreticiler daha 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan modelleri daha açıklamamışken Android 8.1 Oreo sürümünün yolda olduğu duyuruldu.

Google, Pixel 2 modellinin kamera teknolojisini anlattığı blog gönderisinde Android 8.1 Oreo sürümü üzerinde çalışmalar yaptığını açıkladı. Güncelleme yakında Pixel modellerine gelecek.

Yeni versiyonda ne gibi özellikler olacağı henüz bilinmiyor. Pixel cihazlarında Pixel Visual Core desteği gelecek. Güncelleme için kesin bir tarih açıklanmadı ancak önümüzdeki haftalarda geleceği belirtildi. Pixel 2 modellerinde Google tarafından tasarlanmış olan Pixel Visual Core isimli bir yardımcı işlemci yer alıyor ancak bu işlemciler henüz aktif değil. Bu işlemci görüntüleme, makine öğrenimi uygulamaları için kullanılacak. Bu güncelleme ile beraber Android Camera API’de üçüncü parti uygulamaların kullanımına açılacak.