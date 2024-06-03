Bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen Android 15, kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunmaya hazırlanıyor. Google, bu özelliklerin ince ayarlarını yaparken, dikkat çekenlerden biri de Android tabletlerin ve Chromebook’ların bir telefonun erişim noktasına sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayan Instant Hotspot adlı yeni bir araç. Ancak, son raporlar bu özelliğin Samsung Galaxy cihazlarda kullanılamayacağını gösteriyor.

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Instant Hotspot, kullanıcıların tabletlerini veya Chromebook’larını telefonlarının internetine bağlamalarını kolaylaştıran bir özelliktir. Wi-Fi bağlantısının olmadığı durumlarda, cihazınız telefonun erişim noktasına bağlanmanızı isteyen bir açılır pencere gösterir. Bu sayede, kapsama alanı içindeyken internet bağlantınızı sorunsuz bir şekilde sürdürebilirsiniz. Kullanımı kolay ve sezgisel olan bu özellik, özellikle hareket halindeyken internet bağlantısına ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Galaxy kullanıcıları için bu özellik aslında yeni değil. Samsung’un One UI arayüzü zaten Otomatik Erişim Noktası adı verilen benzer bir işlevsellik sunuyor. Samsung’un bu özelliği, cihazların aynı Samsung hesabı veya aile grubu içinde olması durumunda otomatik olarak telefonun internetine bağlanmasını sağlıyor. Ancak, Google’ın Instant Hotspot özelliği ile Samsung’un Otomatik Erişim Noktası arasındaki temel fark uyumlulukta yatıyor. Google’ın Instant Hotspot’u herhangi bir Android tablet ve Chromebook ile çalışırken, Samsung’un Otomatik Erişim Noktası yalnızca Galaxy cihazları arasında kullanılabiliyor.

Samsung kullanıcıları uzun süredir Otomatik Erişim Noktası’nın avantajlarından yararlanıyor. Bu nedenle, Android 15 ile gelen Instant Hotspot özelliğinin Galaxy cihazlarda bulunmaması, Samsung kullanıcıları için büyük bir kayıp olarak görülmüyor. Zira, Galaxy kullanıcıları mevcut sistemlerinden memnun. Ancak, Galaxy cihazları dışındaki Android tabletler veya Chromebook’larla Otomatik Erişim Noktası’nı kullanmak isteyenler için Android 15’in Instant Hotspot özelliği büyük bir eksiklik olabilir.

Instant Hotspot özelliğinin Samsung Galaxy cihazlarda neden kullanılamayacağı ise tam olarak belli değil. Bu özellik, tüm Google sertifikalı Android cihazlarda kullanılabilen Google Play Hizmetlerinin bir parçası. Ancak, Samsung muhtemelen mevcut Otomatik Erişim Noktası özelliğiyle çakışmalarını önlemek amacıyla Instant Hotspot’u devre dışı bırakmış olabilir.

Android 15’in gelmesiyle birlikte, kullanıcılar daha sorunsuz ve entegre bir bağlantı deneyimi yaşayacaklar. Ancak, Samsung kullanıcıları için bu yenilik pek bir şey değiştirmeyecek. Otomatik Erişim Noktası sayesinde zaten benzer bir özelliği kullanabilen Samsung Galaxy sahipleri, yeni Android güncellemesiyle birlikte mevcut deneyimlerinde herhangi bir kayıp yaşamayacaklar. Diğer yandan, farklı marka Android tabletler veya Chromebook’lar kullananlar için Instant Hotspot önemli bir yenilik olacak. Google’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların internet bağlantılarını daha kolay ve hızlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.